HARVEY, TYQUAN SHAMAR 06/05/2021
Age: 19 Sex: M Race: B Height: 509 Weight: 150
FTA BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - MISDEMEANOR Bond: $4000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA BREAKING OR ENTERING - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA CARRYING CONCEALED WEAPON - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET