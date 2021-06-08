HERNANDEZ, RAFAEL HERNANDEZ 06/07/2021
Age: 34 Sex: M Race: W Height: 505 Weight: 163
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
FTA-DWLR IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1500.00 Type: SECU Status: INAC
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FTA-DWLR IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1500.00 Type: SECU Status: INAC
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FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-RECKLESS DRIVING TO ENDANGER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET