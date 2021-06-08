POOLE, TREVOR SCOTT 06/07/2021
Age: 21 Sex: M Race: W Height: 511 Weight: 185
INJURY TO PERSONAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $3000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
LAR REMOVE/DEST/DEACT COMPO - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
LAR REMOVE/DEST/DEACT COMPO - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
LARCENY, MISDEMEANOR - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
LARCENY, MISDEMEANOR - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET