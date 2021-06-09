BEAMON, JEROME MICQUEL 06/08/2021

Age: 24 Sex: M Race: B Height: 508 Weight: 140

FELONY AID AND ABET - FELONY Bond: $100000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

DISORDERLY CONDUCT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

DISORDERLY CONDUCT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

INTOXICATED AND DISRUPTIVE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FELONY CONSPIRACY - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

AWDW INTENT TO KILL - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

DISCHARGE FIREARM IN CITY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

DISCHARGE WEAPON OCCUPPIED PROP - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

ASSAULT BY POINTING A GUN - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA - DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA - DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $500.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA - EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA - EXPIRED/NO INSPECTION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA - OPERATE VEH NO INS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

GO ARMED TO TERROR OF PEOPLE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

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