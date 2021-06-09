SHERROD, MILTON RAY 06/09/2021

Age: 48 Sex: M Race: B Height: 600 Weight: 270

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

EXPIRED/NO INSPECTION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

OPERATE VEH NO INS - MISDEMEANOR Bond: $3000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

Tags