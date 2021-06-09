SHERROD, MILTON RAY 06/09/2021
Age: 48 Sex: M Race: B Height: 600 Weight: 270
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Judicial Status: PRET
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
EXPIRED/NO INSPECTION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
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DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
OPERATE VEH NO INS - MISDEMEANOR Bond: $3000.00 Type: SECU Status: INAC
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