SUTTON, WILLIAM STEVEN 06/09/2021

Age: 41 Sex: M Race: W Height: 600 Weight: 295

MAINTN VEHDWELL/PLACE CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FELONY POSSESSION SCH I CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

PWIMSD SCH I CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

PWIMSD SCH II CS - FELONY Bond: $75000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

PWIMSD SCH III CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

SIMPLE POSSESS SCH II CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

SIMPLE POSSESS SCHIII CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

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