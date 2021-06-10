SUTTON, WILLIAM STEVEN 06/09/2021
Age: 41 Sex: M Race: W Height: 600 Weight: 295
MAINTN VEHDWELL/PLACE CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FELONY POSSESSION SCH I CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
PWIMSD SCH I CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
PWIMSD SCH II CS - FELONY Bond: $75000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
PWIMSD SCH III CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
SIMPLE POSSESS SCH II CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
SIMPLE POSSESS SCHIII CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET