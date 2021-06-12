HERNANDEZ, GERMAN FISCAL 06/11/2021
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET