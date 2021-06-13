PAIGE, THELONIOUS AMADA 06/12/2021
Age: 29 Sex: M Race: B Height: 501 Weight: 150
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $2015.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $8000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $8000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET