SPENCER, GREGORY RONDALL 06/12/2021
Age: 31 Sex: M Race: B Height: 507 Weight: 179
POSSESSION FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $100000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESS STOLEN FIREARM - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-BREAKING OR ENTERING - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST - MISDEMEANOR Bond: $500.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-POSSESSION OF LSD - FELONY Bond: $150000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-PWIMSD METHAMPHETAMINE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-PWIMSD SCH IV CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-SECOND DEGREE TRESPASS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET