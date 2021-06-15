THIGPEN, TYSHAUN MONKEL 06/14/2021
Age: 29 Sex: M Race: B Height: 510 Weight: 205
FTA DWLR - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA DWLR IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA FLEE/ELUDE ARREST W/MV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS M - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA POSS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $150000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA POSSES DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA HABITUAL FELON - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA M/S/D/P CS W/N 1000FT OF PARK - FELONY Bond: $250000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA M/S/D/P CS W/N 100FT OF SCHOOL - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
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FTA MANUFACTURE COCAINE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
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FTA PWIMSD COCAINE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
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FTA PWISD COCAINE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
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FTA PWISD COCAINE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
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FTA PWISD COCAINE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
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FTA PWISD MARIJUANA - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
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FTA TRAFFICK IN METHAMPHETAMINE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET