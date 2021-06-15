THIGPEN, TYSHAUN MONKEL 06/14/2021

Age: 29 Sex: M Race: B Height: 510 Weight: 205

FTA DWLR - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA DWLR IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA FLEE/ELUDE ARREST W/MV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS M - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA POSS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $150000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA POSSES DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA HABITUAL FELON - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA M/S/D/P CS W/N 1000FT OF PARK - FELONY Bond: $250000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA M/S/D/P CS W/N 100FT OF SCHOOL - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA MANUFACTURE COCAINE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA PWIMSD COCAINE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA PWISD COCAINE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA PWISD COCAINE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA PWISD COCAINE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA PWISD MARIJUANA - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

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FTA TRAFFICK IN METHAMPHETAMINE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

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