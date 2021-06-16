JONES, MARK ANTHONY 06/15/2021
Age: 34 Sex: M Race: B Height: 501 Weight: 130
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1500.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1500.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-POSS MARIJ > 1/2 TO 1 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $1500.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
OFA DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1500.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET