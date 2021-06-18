THOMPSON, JAMISON RANDALL 06/16/2021
Age: 40 Sex: M Race: W Height: 505 Weight: 135
FTA CENTER LANE VIOLATION - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA DWLR NOT IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA EXPIRED /NO INSPECTION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA EXPIRED REGISTRATION CARD TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET