HOWELL, NICKIE JASON 06/17/2021
Age: 43 Sex: M Race: W Height: 510 Weight: 175
MISDEMEANOR PROBATION VIOL - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESS MARJI PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
PWIMSD HEROIN - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
PWIMSD SCH II CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FELONY POSSESSION SCH II CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESS HEROIN - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
SIMPLE POSSESS SCH IV CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
SIMPLE POSSESS SCH VI CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET