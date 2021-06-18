HOWELL, NICKIE JASON 06/17/2021

Age: 43 Sex: M Race: W Height: 510 Weight: 175

MISDEMEANOR PROBATION VIOL - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESS MARJI PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

PWIMSD HEROIN - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

PWIMSD SCH II CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FELONY POSSESSION SCH II CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESS HEROIN - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

SIMPLE POSSESS SCH IV CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

SIMPLE POSSESS SCH VI CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

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