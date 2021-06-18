MERCER, JOSHUA KEITH 06/17/2021

Age: 29 Sex: M Race: W Height: 506 Weight: 170

ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: NBND Status: INAC

Judicial Status: PRET

INJURY TO REAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH - MISDEMEANOR Bond: $1500.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

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