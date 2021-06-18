MERCER, JOSHUA KEITH 06/17/2021
Age: 29 Sex: M Race: W Height: 506 Weight: 170
ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: NBND Status: INAC
Judicial Status: PRET
INJURY TO REAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH - MISDEMEANOR Bond: $1500.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET