SIMMONS, MITCHELL DONELL 06/22/2021
Age: 38 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 180
STAT SEX OFF WITH CHILD<15=15 - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
INDECENT LIBERTIES WITH CHILDREN - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
STATUTORY RAPE OF CHILD <=15 - FELONY Bond: $200000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ASSAULT BY STRANGULATION - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
SECOND DEGREE KIDNAPPING - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESSION OF FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESSION OF FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESSION OF FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ROBBERY WITH A DANGEROUS WEAPON - FELONY Bond: $500000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ROBBERY WITH A DANGEROUS WEAPON - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
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ROBBERY WITH DANGEROUS WEAPON - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ROBBERY WITH DANGEROUS WEAPON - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DRIVE/ ALLOW MV NO REGISRATION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-EXPIRED REGISTRATION CARD/ TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-FICT/ALT TITLE/ REG CARD/ TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-GIVE/LEND/BORROW/ LIC PLATE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-OPERATE VEH NO INS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $1500.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-SIMPLE POSSESS SCH VI CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
SELL OR DELIV CS MINOR >13 - FELONY Bond: $200000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET