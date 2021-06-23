SIMMONS, MITCHELL DONELL 06/22/2021

Age: 38 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 180

STAT SEX OFF WITH CHILD<15=15 - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

INDECENT LIBERTIES WITH CHILDREN - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

STATUTORY RAPE OF CHILD <=15 - FELONY Bond: $200000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

ASSAULT BY STRANGULATION - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

SECOND DEGREE KIDNAPPING - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESSION OF FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESSION OF FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESSION OF FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

ROBBERY WITH A DANGEROUS WEAPON - FELONY Bond: $500000.00 Type: SECU Status: ACTI

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ROBBERY WITH A DANGEROUS WEAPON - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

ROBBERY WITH DANGEROUS WEAPON - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI

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ROBBERY WITH DANGEROUS WEAPON - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-DRIVE/ ALLOW MV NO REGISRATION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-EXPIRED REGISTRATION CARD/ TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-FICT/ALT TITLE/ REG CARD/ TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

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FTA-GIVE/LEND/BORROW/ LIC PLATE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

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FTA-OPERATE VEH NO INS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

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FTA-POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $1500.00 Type: SECU Status: ACTI

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FTA-SIMPLE POSSESS SCH VI CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

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SELL OR DELIV CS MINOR >13 - FELONY Bond: $200000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

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