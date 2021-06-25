HOLLAND, WILBER THOMAS 06/24/2021
Age: 54 Sex: M Race: W Height: 510 Weight: 320
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INC1 Status: ACTI
Judicial Status: PRET
COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INC1 Status: ACTI
Judicial Status: PRET
SIMPLE ASSAULT - MISDEMEANOR Bond: $4000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESSION FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $51000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA/DWLR - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INC1 Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA/FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 - MISDEMEANOR Bond: $300.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET