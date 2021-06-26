GILBERT, AVIL WINTEL 06/25/2021
Age: 32 Sex: M Race: B Height: 508 Weight: 135
ASSAULT LEA/ASSISTANCE/SEARCH/RESCUE ANIMAL-HARM - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
CONSPIRE TO COMMIT FEL LARCENY - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FELONY LARCENY - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
LARCENY, MISDEMEANOR - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $7500.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET