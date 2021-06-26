SUTTON, LARONTA DEVON 06/25/2021
Age: 31 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 165
FTA COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $500.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA FAIL TO WORK AFTER PAID - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA HARASSING PHONE CALL - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA LARCENY BY EMPLOYEE - FELONY Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA ROBBERY WITH DANGEROUS WEAPON - FELONY Bond: $100000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET