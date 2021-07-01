PYLE, JUSTIN CORBETT 06/30/2021
Age: 44 Sex: M Race: W Height: 600 Weight: 190
FTA DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA FLEE/ELUDE ARREST W/MV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA RECKLESS DRIVING TO ENDANGER - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET