PYLE, JUSTIN CORBETT 06/30/2021

Age: 44 Sex: M Race: W Height: 600 Weight: 190

FTA DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA FLEE/ELUDE ARREST W/MV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC

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FTA RECKLESS DRIVING TO ENDANGER - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

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