BEAMON, JEROME MICQUEL 07/02/2021

Age: 24 Sex: M Race: B Height: 508 Weight: 140

DISCHARGE FIREARM IN CITY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

GO ARMED TO TERROR OF PEOPLE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FELONY AID AND ABET - FELONY Bond: $100000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

DISORDERLY CONDUCT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

DISORDERLY CONDUCT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

INTOXICATED AND DISRUPTIVE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FELONY CONSPIRACY - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

AWDW INTENT TO KILL - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

DISCHARGE WEAPON OCCUPPIED PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

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ASSAULT BY POINTING A GUN - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

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FTA-DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

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FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $500.00 Type: SECU Status: ACTI

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FTA-EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

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FTA-EXPIRED/NO INSPECTION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-OPERATE VEH NO INS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

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