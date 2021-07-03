BEAMON, JEROME MICQUEL 07/02/2021
Age: 24 Sex: M Race: B Height: 508 Weight: 140
DISCHARGE FIREARM IN CITY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
GO ARMED TO TERROR OF PEOPLE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FELONY AID AND ABET - FELONY Bond: $100000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
DISORDERLY CONDUCT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
DISORDERLY CONDUCT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
INTOXICATED AND DISRUPTIVE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FELONY CONSPIRACY - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
AWDW INTENT TO KILL - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
DISCHARGE WEAPON OCCUPPIED PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ASSAULT BY POINTING A GUN - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $500.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-EXPIRED/NO INSPECTION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-OPERATE VEH NO INS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET