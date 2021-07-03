WATSON, CANDIS KAYE 07/02/2021
Age: 27 Sex: F Race: W Height: 500 Weight: 150
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
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