HYMAN, TWZONDRIA STARR 07/03/2021
Age: 31 Sex: F Race: B Height: 500 Weight: 159
SIMPLE POSSESS SCH II CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
SIMPLE POSSESS SCH IV CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
SIMPLE POSSESS SCH VI CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
CONCEALED GUN AFTER/ WHILE CONSUMING ALCOHOL/ CS NO PERMIT - MISDEMEANOR Bond: $1500.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET