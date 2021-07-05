MCCULLER, JAMISHA QUANSHAI 07/04/2021
Age: 24 Sex: F Race: B Height: 502 Weight: 79
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
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POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $500.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSS. MARIJUANA UP TO 1/2 OZ. - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET