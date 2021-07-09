HAINES, TRAVIS HANNON 07/09/2021
Age: 37 Sex: M Race: W Height: 505 Weight: 140
FTA - CANCL/ REVOK/ SUSP CERTIF/TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - DRIVE/ ALLOW MV NO REGISTRATION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $30000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - DRIVING WILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - DWLR IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - DWLR IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - FAIL TO STOP - STEADY RED LIGHT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - FICT/ ALT TITLE/ REG CARD/ TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - OPERATE VEH NO INS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET