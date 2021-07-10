STRAITE, GREGORY JEROME 07/09/2021
Age: 50 Sex: M Race: B Height: 505 Weight: 110
DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA/DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INC1 Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA/DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INC1 Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA/EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA/EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA/EXPIRED/NO INSPECTION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INC1 Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSS. MARIJUANA UP TO 1/2 OZ. - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET