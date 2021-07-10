PITT, RAYMON DANTHONY 07/09/2021

Age: 21 Sex: M Race: B Height: 601 Weight: 170

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Judicial Status: PRET

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FTA-POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

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