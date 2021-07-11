WALDEN, LIONEL ANTIONE 07/10/2021

Age: 38 Sex: M Race: B Height: 509 Weight: 185

RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

COMMUNICATING THREATS-VIOLATION OF BOND CONDITIONS - MISDEMEANOR Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY - MISDEMEANOR Bond: $7500.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

BREAK OR ENTER BLDG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

MOTORCYCLE/MOPED HELMET/PSGR - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FLEE/ELUDE ARREST W/MV - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FLEE/ELUDE ARREST W/MV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

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