WALDEN, LIONEL ANTIONE 07/10/2021
Age: 38 Sex: M Race: B Height: 509 Weight: 185
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
COMMUNICATING THREATS-VIOLATION OF BOND CONDITIONS - MISDEMEANOR Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY - MISDEMEANOR Bond: $7500.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
BREAK OR ENTER BLDG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MOTORCYCLE/MOPED HELMET/PSGR - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FLEE/ELUDE ARREST W/MV - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FLEE/ELUDE ARREST W/MV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET