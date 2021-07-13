LAWRENCE, RAEKWON MALIK 07/12/2021
Age: 24 Sex: M Race: B Height: 600 Weight: 175
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
PWISD COCAINE - FELONY Bond: $40000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
PWISD MARIJUANA - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FELONY POSSESSION OF COCAINE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET