WOODS, JAMES LEROY 07/12/2021
Age: 34 Sex: M Race: B Height: 510 Weight: 160
CHILD SUPPORT - MISDEMEANOR Bond: $381.90 Type: USC Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DV PROTECTIVE ORDER VIOL - MISDEMEANOR Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DV PROTECTIVE ORDER VIOL - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FAILURE TO APPEAR- FELONY - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FAILURE TO APPEAR- FELONY - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-HABITUAL MISDEMEANOR ASSAULT - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET