BROOKS, LAWRENCE PAUL 07/13/2021
Age: 44 Sex: M Race: W Height: 508 Weight: 175
MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY - MISDEMEANOR Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1500.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-SPEED IN EXCESS OF 55MPH - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET