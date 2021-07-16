DAVIS, WESLEY CORTEZ 07/14/2021
Age: 32 Sex: M Race: B Height: 508 Weight: 130
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
NONSUPPORT OF CHILD - MISDEMEANOR Bond: $567.00 Type: USC Status: ACTI
Judicial Status: PRET
NONSUPPORT OF CHILD - MISDEMEANOR Bond: $483.00 Type: USC Status: ACTI
Judicial Status: PRET
NONSUPPORT OF CHILD - MISDEMEANOR Bond: $180.00 Type: USC Status: ACTI
Judicial Status: PRET
NONSUPPORT OF CHILD - MISDEMEANOR Bond: $180.00 Type: USC Status: ACTI
Judicial Status: PRET
PV PROB VIOL OUT OF COUNTY - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN - MISDEMEANOR Bond: $3000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
DWLR NOT IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA SECOND DEGREE TRESPASS - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET