39354_212.jpg JOSHUA BLOUNT

BLOUNT, JOSHUA LAMONT 07/14/2021

Age: 36 Sex: M Race: B Height: 507 Weight: 185

MISDEMEANOR STALKING - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI

Judicial Status: PRET

NONSUPPORT OF CHILD - MISDEMEANOR Bond: $1317.00 Type: USC Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-AID & ABET LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $3000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

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