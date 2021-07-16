BLOUNT, JOSHUA LAMONT 07/14/2021
Age: 36 Sex: M Race: B Height: 507 Weight: 185
MISDEMEANOR STALKING - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI
Judicial Status: PRET
NONSUPPORT OF CHILD - MISDEMEANOR Bond: $1317.00 Type: USC Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-AID & ABET LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $3000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET