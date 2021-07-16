ELKS, CHRISTOPHER SHANNON 07/14/2021
Age: 24 Sex: M Race: W Height: 600 Weight: 187
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
PAROLE VIOLATION - FELONY Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI
Judicial Status: PROR
DWLR IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FAIL TO REPORT ACCIDENT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET