ELKS, CHRISTOPHER SHANNON 07/14/2021

Age: 24 Sex: M Race: W Height: 600 Weight: 187

RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

PAROLE VIOLATION - FELONY Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI

Judicial Status: PROR

DWLR IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FAIL TO REPORT ACCIDENT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

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