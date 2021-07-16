HARRIS, ANTONIO LAMONT 07/15/2021
Age: 29 Sex: M Race: B Height: 510 Weight: 130
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
FTA-POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-SIMPLE POSSESS SCH VI CS - MISDEMEANOR Bond: $200.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-FELONY POSSESSION OF COCAINE - FELONY Bond: $20000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET