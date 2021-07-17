HALL, TIMMOTHY O`LONNIE 07/16/2021
Age: 20 Sex: M Race: B Height: 503 Weight: 100
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
BREAKING AND OR ENTERING - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
SAFECRACKING - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSS. MARIJUANA UP TO 1/2 OZ. - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET