TURNER, JEANETTE MORGAN 07/17/2021
Age: 31 Sex: F Race: B Height: 507 Weight: 160
LITTERING NOT >15 VLBS - MISDEMEANOR Bond: $12000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-SPEEDING IN SCHOOL ZONE - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET