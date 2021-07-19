COUGHLIN, JOSEPH ARYEH 07/18/2021

Age: 23 Sex: M Race: W Height: 509 Weight: 140

ASSAULT BY STANGULATION - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FIRST DEGREE KIDNAPPING - FELONY Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA - POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA - POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA - RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $3000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

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