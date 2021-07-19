COUGHLIN, JOSEPH ARYEH 07/18/2021
Age: 23 Sex: M Race: W Height: 509 Weight: 140
ASSAULT BY STANGULATION - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FIRST DEGREE KIDNAPPING - FELONY Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $3000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET