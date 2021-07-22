JORDAN, JOSHUA LEON 07/21/2021
Age: 20 Sex: M Race: B Height: 509 Weight: 175
CARRYING CONCEALED GUN - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI
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