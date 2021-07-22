WHITE, JOHN THOMAS 07/21/2021
Age: 42 Sex: M Race: B Height: 603 Weight: 160
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Judicial Status: PRET
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FTA - FICT/ ALT TITLE/ REG CARD/ TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
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FTA - MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $400.00 Type: SECU Status: ACTI
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FTA - POSSESSION OF FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $100000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET