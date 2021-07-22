WILLIAMS, JABORI FAHYED 07/21/2021
Age: 20 Sex: M Race: B Height: 602 Weight: 172
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FLEE/ELUDE ARREST W/MV - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INAC
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SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
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FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
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DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
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