WORRELL, MELVIN THOMAS 07/22/2021
Age: 54 Sex: M Race: B Height: 506 Weight: 163
COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ASSAULT SERIOUS BODILY INJURY - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FIRST DEGREE BURGLARY - FELONY Bond: $1000000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
VIOLATION OF RELEASE CONDITIONS - MISDEMEANOR Bond: $150000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
INTERFERE ELECT MONITOR DEV - MISDEMEANOR Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET