WORRELL, MELVIN THOMAS 07/22/2021

Age: 54 Sex: M Race: B Height: 506 Weight: 163

COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

ASSAULT SERIOUS BODILY INJURY - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FIRST DEGREE BURGLARY - FELONY Bond: $1000000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

VIOLATION OF RELEASE CONDITIONS - MISDEMEANOR Bond: $150000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

INTERFERE ELECT MONITOR DEV - MISDEMEANOR Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

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