KEARNEY, KIMBERLY DIANE 07/24/2021
Age: 57 Sex: F Race: W Height: 506 Weight: 120
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
CRUELTY TO ANIMALS - MISDEMEANOR Bond: $7000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
CRUELTY TO ANIMALS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
CRUELTY TO ANIMALS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
CONVEYING ANIMALS IN CRUEL MANNER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET