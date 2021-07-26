KEARNEY, KIMBERLY DIANE 07/24/2021

Age: 57 Sex: F Race: W Height: 506 Weight: 120

RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

CRUELTY TO ANIMALS - MISDEMEANOR Bond: $7000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

CRUELTY TO ANIMALS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

CRUELTY TO ANIMALS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

CONVEYING ANIMALS IN CRUEL MANNER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET