SPRUILL, JERMAINE SHONDEL 07/26/2021

Age: 30 Sex: M Race: B Height: 510 Weight: 180

RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

MISDEMEANOR CHILD ABUSE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

SIMPLE POSSESS SCH VI CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

TRAFFICKING IN COCAINE - FELONY Bond: $250000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

CS HIRE/USE MINOR>13 DEF 18<21 - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

Tags