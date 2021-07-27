SPRUILL, JERMAINE SHONDEL 07/26/2021
Age: 30 Sex: M Race: B Height: 510 Weight: 180
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MISDEMEANOR CHILD ABUSE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
SIMPLE POSSESS SCH VI CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
TRAFFICKING IN COCAINE - FELONY Bond: $250000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
CS HIRE/USE MINOR>13 DEF 18<21 - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET