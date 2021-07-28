BLOUNT, TYREE MALIK 07/27/2021
Age: 22 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 175
ASSAULT WITH DEADLY A WEAPON - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FEL HIT/RUN INJURY - FELONY Bond: $20000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $2500.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-EXPIRED REGISTRATION CARD - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET