BLOUNT, TYREE MALIK 07/27/2021

Age: 22 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 175

ASSAULT WITH DEADLY A WEAPON - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FEL HIT/RUN INJURY - FELONY Bond: $20000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $2500.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA-EXPIRED REGISTRATION CARD - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA-EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA-POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

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