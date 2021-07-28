ANDERSON, JENNIFER RENEE 07/27/2021
Age: 35 Sex: F Race: B Height: 500 Weight: 120
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG - MISDEMEANOR Bond: $4000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-POSSESS MARIJUANA PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $500.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-SHOW CAUSE-$470.00 - MISDEMEANOR Bond: $470.00 Type: USC Status: ACTI
Judicial Status: PRET