ANDERSON, JENNIFER RENEE 07/27/2021

Age: 35 Sex: F Race: B Height: 500 Weight: 120

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Judicial Status: PRET

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FTA-POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $500.00 Type: SECU Status: ACTI

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FTA-SHOW CAUSE-$470.00 - MISDEMEANOR Bond: $470.00 Type: USC Status: ACTI

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