MANSFIELD, MICHAEL TYRELL 07/28/2021
Age: 18 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 168
FIRST DEG TRESP ENTER / REMAIN - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
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FIRST DEGREE TRESP ENTER / REMAIN - MISDEMEANOR Bond: $150000.00 Type: SECU Status: ACTI
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BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
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BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
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