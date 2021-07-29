COPELAND, ELIZABETH MARIE 07/28/2021
Age: 31 Sex: F Race: W Height: 506 Weight: 131
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
SIMPLE POSSESS SCH VI CS - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESS HEROIN - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET