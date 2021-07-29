BARNES, SHAQUILLE DESHORN 07/28/2021

Age: 25 Sex: M Race: B Height: 602 Weight: 190

POSSESSION OF FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $100000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSSESS STOLEN FIREARM - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

PWISD COCAINE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

PWIMSD HEROIN - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

SIMPLE POSSESS SCH III CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSSESS HEROIN - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

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