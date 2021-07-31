STRONG, JAMAL ALI 07/29/2021
Age: 38 Sex: M Race: B Height: 506 Weight: 185
NONSUPPORT OF CHILD - MISDEMEANOR Bond: $426.00 Type: USC Status: INAC
Judicial Status: PRET
NONSUPPORT OF CHILD - MISDEMEANOR Bond: $870.00 Type: USC Status: INAC
Judicial Status: PRET
NONSUPPORT OF CHILD - MISDEMEANOR Bond: $180.00 Type: USC Status: INAC
Judicial Status: PRET
NONSUPPORT OF CHILD - MISDEMEANOR Bond: $180.00 Type: USC Status: INAC
Judicial Status: PRET
NONSUPPORT OF CHILD - MISDEMEANOR Bond: $300.00 Type: USC Status: INAC
Judicial Status: PRET
FELONY POSSESSION OF COCAINE - FELONY Bond: $6000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET