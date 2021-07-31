MOBLEY, RANDY LAWRENCE 07/30/2021
Age: 40 Sex: M Race: W Height: 510 Weight: 208
UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEHICLE - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $1500.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-INJURY TO PERSONAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY - MISDEMEANOR Bond: $150000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $3000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET